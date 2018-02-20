Зюганов отреагировал на заграничную недвижимость семьи Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал информацию СМИ о наличии у членов семьи кандидата в президенты от партии Павла Грудинина недвижимости и земельных участков в Латвии. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 20 февраля.

«Это очередная провокация», — сказал Зюганов в ответ на вопрос, приемлемо ли для кандидата в президенты наличие у его родственников собственности в стране НАТО.

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Ранее в прессе появились сообщения о том, что старший сын Грудинина с женой якобы являются владельцами двух особняков и нескольких земельных участков в Латвии.

6 февраля Грудинин проинформировал, что собственниками дома в Испании, о котором СМИ сообщали противоречивую информацию, являются его дети. Кандидат на высший государственный пост подчеркнул, что его дети — «взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы».

Грудинин занимает ряд общественных должностей: он член экспертного совета при правительстве России, заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты. С марта 1995 года является директором совхоза имени Ленина.

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