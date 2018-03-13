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Самоубийство Гитлера связали со сменой рецепта луковых колец в Burger King

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Пользователь Reddit с ником Michael_by_the_Bay опубликовал фотографию ресторана Burger King в немецком Нюрнберге, расположенного в здании силовой подстанции, построенной по заказу Адольфа Гитлера. Не знавшим о существовании такого ресторана место показалось пугающим.

«Что я слышала о зле ресторанов с фастфудом?» — изумляется автор публикации на Reddit. Ее поддерживают и другие посетители портала. В частности, их возмущает герб Третьего рейха на фасаде здания. С него стерли свастику, но общие очертания остались.

Однако большинство пользователей оказались настроены саркастично по отношению к абсурдности такого соседства. Некоторые пишут, что Burger King рискует приобрести новый логотип — официальный государственный символ нацистской Германии, и вовсе сменить название на «Бюргер-фюрер».

«Это малоизвестный факт, но Гитлер действительно покончил с собой, когда Burger King перестал делать луковые кольца из настоящего лука», — иронизирует thelawtalkingguy.

Слоган ресторанов сети Have it your way («Сделай по-своему») предложили заменить на Have it my way («Сделай по-моему») или вовсе на Have it Mein way, намекая на книгу Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»).

Для некоторых дискуссия о нюрнбергском Burger King стала поводом вспомнить, как рестораны быстрого питания впервые открывались в разных странах. Пользователь frggr вспоминает, что открытие «Макдоналдс» в Казахстане было похоже на цирк с огромными толпами людей.

«Я ездил в Россию около 15 лет назад. Наш гид сказал, что стоял в очереди в течение 5 часов, чтобы получить "Биг Мак", когда в Москве открылся первый "Макдоналдс"», — изумляется Failed_Trillionaire.

Силовая подстанция была построена в городе партийных съездов Третьего рейха в 1936 году личным архитектором Гитлера — Альбертом Шпеером. Она обеспечивала электроэнергией многочисленные осветительные установки Нюрнберга.

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