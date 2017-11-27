Меняющего медали деда-ветерана на вейп волгоградца назвали фашистом

В сети обратили внимание на сообщение пользователя «ВКонтакте» Vitya Korol, который предложил обменять медали своего деда-ветерана Великой Отечественной войны на электронную сигарету. Пост был опубликован в сообществе «Vape Барахолка Волгоград». «Обменяю на вейп», — заявил он, прикрепив к сообщению фотографии орденов и наградную книжку.

Под постом собралось множество недовольных пользователей, которые назвали Vitya Korol фашистом и принялись удивляться поведению жителя Волгограда. «Фашист что ли? Или делать нечего? Такие вещи нужно беречь», — отметил один из них.

«Совсем дурак? Во-первых, такие вещи стоят гораздо дороже, во-вторых, продавать их нельзя», — поддержал его другой.

Некоторые даже начали на прямую оскорблять пользователя и требовать встречи с ним, чтобы научить «мелкого гаденыша» ценить подвиги ветеранов. В итоге в комментарии пришел сам Vitya Korol и сообщил о том, что больше ничего не продает. «Все я не че не прадаю», — объявил он (орфография и пунктуация сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Тем не менее среди подписчиков «Vape Барахолка Волгоград» нашлись и те, кого заинтересовало предложение Vitya Korol. Они начали требовать волгоградца ответить им в личные сообщение и предлагать свои вейпы в обмен на медали и ордена.