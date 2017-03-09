Сэмюэл Л. Джексон признался в любви к хентаю и вейпам

Видео: WIRED / YouTube

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон в рамках ответов на популярные запросы в Google признался в любви к хентаю и вейпам. Ролик был опубликован 7 марта на YouTube-канале WIRED.

На видео, которое за два дня набрало более 1,1 миллиона просмотров, Джексон отвечает на связанные с ним вопросы пользователей поисковика. Актер рассказывает зрителям о своем первом фильме и месте рождения, а также о том, что раньше он курил сигареты и был веганом. «Надеюсь, это было информативно, и ты узнал что-то новое для себя», — отмечает Джексон в конце ролика.