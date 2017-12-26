Киргиза-телеведущего затравили за костюм нациста на новогоднем корпоративе

В сети обратили внимание на фотографию с корпоратива Общественной телерадиокорпорации Киргизии (ОТРК). Пользователей возмутил образ одного из членов редакции — телеведущего Каната Абазбекова, который пришел на праздник в костюме нациста.

Фото с корпоратива выложили в Facebook журналисты ОТРК, однако после того как это вызвало скандал в Киргизии, снимки удалили.

«Умеют Киргизы веселить», — отмечает в Twitter пользователь Ingvar. «Хороший тамада, и конкурсы интересные», — иронизирует Telegram-канал «Мракобор».

Генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков объяснил информагентству «24.kg», что скандал «раздули на пустом месте», поскольку Абазбеков нарядился не по собственной воле — он исполнял роль фашиста в одной из разыгрываемых сценок. «Он играл его в негативном ключе, а не в позитивном. Это то же самое, что осуждать актеров, которые играют в фильмах фашистов», — сказал глава ОТРК.

Позже и сам Абазбеков объяснил в Facebook, что по сценарию его расстрелял в знак мира и добра человек в костюме советского солдата. «В самом начале сценки я снимаю повязку со свастикой, выбрасываю на землю и топчу! Мораль театральной постановки такова: "Добро всегда побеждает зло! Мы за мир!"…», — заверил он.

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