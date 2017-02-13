Двойник Адольфа Гитлера смутил жителей австрийского города

Австрийские власти подтвердили сообщения о появлении двойника Адольфа Гитлера в родном городе правителя нацистской Германии. Об этом сообщает Reuters.

Жители Браунау-ам-Инна обратили внимание на разгуливавшего по улицам мужчину 25-30 лет с узнаваемыми усиками, прической и костюмом. Он фотографировался перед домом, где в 1889 году родился Гитлер.

«Часто вижу этого джентльмена в Браунау. Интересно, что бы это могло означать», — цитирует газета Oberoesterreichische Nachrichten запись, оставленную одним из горожан в Facebook.

В местном баре двойник фюрера назвался Гаральдом Гитлером. В последний раз его видели в книжном магазине, где он разглядывал журналы о Второй мировой войне.

Прокуратура проверяет поступившие сообщения. Австрийские законы запрещают восхваление Гитлера, отрицание или преуменьшение преступлений нацистов.

11 февраля сообщалось, что руководство Центрального университета Мичигана (США) извинилось за валентинки с изображением Гитлера и фразой «Моя любовь к тебе пылает, как шесть тысяч евреев», которые распространялись на территории кампуса.