Минобразования Тайваня извинилось за учителя-Гитлера и картонный танк

Министерство образования Тайваня принесло извинения Израилю за урок истории, во время которого ученики размахивали флагами со свастикой. Об этом сообщает The Guardian.

В администрации тайваньского лидера инцидент назвали «заслуживающим сожаления». «Мы понимаем, что это крайне неуважительно по отношению к еврейскому народу и его жертвам, понесенным в ходе обеих мировых войн, но, что хуже всего, это демонстрирует незнание истории, — говорится в заявлении. — Школа несет ответственность за то, чтобы ученики узнали: мир и разнообразие не даются даром. Свобода мысли должна основываться на правосудии и уважении, иначе она приведет не туда».

Школу обязали провести расследование, повысить уровень образования и извиниться перед всеми государствами, которые того потребуют.

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Сам инцидент произошел в одной из школ на западе острова. Учитель истории (его имя не называется) решил разнообразить учебный процесс и организовал урок на свежем воздухе. Сам он изображал Адольфа Гитлера и принимал парад своих учеников, которые в нацистской форме и со знаменами со свастикой маршировали мимо него, поднимая руку в нацистском приветствии и выкрикивая «Зиг Хайль». В импровизированном параде также участвовал картонный танк.

После этого израильское представительство на Тайване потребовало от властей на всех уровнях вмешаться и расследовать произошедшее. Немецкий институт в Тайбэе, в свою очередь, выпустил заявление, в котором говорилось, что тайваньские школьники не поняли, что нацистские символы ассоциируются у европейцев и американцев с диктатурой и попранием прав человека.