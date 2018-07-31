Запашный нахлебался воды и попал в больницу

Заслуженный артист России Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на мать дрессировщика, Татьяну Запашную.

«Аскольд действительно в больнице, но там нет ничего серьезного, все нормально, все хорошо. Вчера он был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды. Сейчас прочистят желудок и сегодня же выпишут», — поведала Запашная.

Ранее во вторник телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник объявил, что артист госпитализирован из-за проблем с внутренними органами. Telegram-канал 112 сообщил, что Запашный попал в больницу из-за панкреатита.

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Накануне стало известно, что артист выстрелил в тигра во время выступления в Большом московском цирке. Зверь сцепился со львом на арене, и помощники Запашного не могли их разнять. Дрессировщик произвел выстрел холостым патроном, передавал телеканал «МИР 24». В результате схватки у льва осталось несколько неглубоких ран от укусов тигра.

Аскольд занимает пост художественного руководителя Большого московского цирка. Его брат Эдгард с 2012 года возглавляет учреждение.

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