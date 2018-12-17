Нажаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному предложили проверить факты

Представители Cirque du Soleil заявили, что глава Большого московского цирка Эдгард Запашный, пожаловавшийся президенту России Владимиру Путину на открытие в стране площадки для зарубежного цирка, не проверил факты. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает РБК.

Представители Cirque du Soleil пояснили, что у цирка есть российское подразделение, которое занимается гастрольными турами и представлениями уже целое десятилетие. «Почему-то раньше у господина Запашного это не вызывало вопросов», — удивились они.

Проект, по словам сотрудников цирка, предусматривает возведение в Сколково современного зала, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil.

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В конце предыдущей недели Запашный сказал Путину, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». Президент согласился с этим, отметив, что не стоит давать зарубежному учреждению преимущества перед российским цирком.

«Распахивать ворота так уж не стоит, не знаю, конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне, посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история, моя позиция очень близка к вашей», — сказал Путин.

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