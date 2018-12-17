Жаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному отказали в тепличных условиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство продолжит поддерживать отечественные цирки, но при этом не будет создавать для них тепличные условия. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 17 декабря.

По словам Пескова, неправильно считать, что Кремль должен каким-то образом ограничивать работу цирковых коллективов, гастролирующих по стране. Отвечая на вопрос о споре, который возник между директором Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным и группой «Сафмар» по поводу помещения для Cirque du Soleil, он подчеркнул, что администрация президента «не может вмешиваться в обмен репликами».

Представители Cirque du Soleil предложили Запашному «проверить факты» в ответ на его заявления о том, что цирк собирается открыть стационарную площадку в Сколково. Они отметили, что у проекта уже 10 лет есть российское подразделение, которое занимается гастрольными турами и представлениями. В Сколково планируют возвести современный зал, а не постоянную площадку.

«Они сейчас от любой информации открестятся после того, как президент вмешался в дело», — отреагировал Запашный в беседе с Business FM. Он добавил, что Cirque du Soleil весь последний год активно анонсирует открытие театра в Сколково.

15 декабря Запашный сообщил президенту России Владимиру Путину, что в следующем году в Сколково планируют создать стационарную площадку Cirque du Soleil. Артист заявил, что это негативно скажется не только на отечественном цирке, но и на спорте. Президент ответил, что эта позиция ему близка. По его мнению, для зарубежных проектов «распахивать ворота так уж не стоит».

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