Общественный совет Минкульта призвал ограничить работу иностранных цирков

Общественный совет при Министерстве культуры России предложил законодательно ограничить деятельность иностранных цирков в стране. Об этом председатель совета Павел Пожигайло сообщил Rambler News Service в среду, 11 января.

«Почему мы защищаем огурцы и помидоры, а культуру не защищаем? Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — отметил Пожигайло.

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По словам главы совета, следует ограничить участие заграничных артистов или количество представлений, которые зарубежные труппы могут дать в России за год. «Также может быть введен специальный сбор с тех цирков, которые работают под иностранным брендом», — добавил он.

Cirque du Soleil («Цирк Солнца») — канадская компания, основанная в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа. Специализируется на сфере развлечений. Она насчитывает около четырех тысяч человек, что позволяет труппам давать представления одновременно в нескольких странах. Зрители могут увидеть яркие акробатические шоу, представляющие собой смесь циркового и уличного искусства.