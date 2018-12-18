К спору о будущем российского цирка привлекли силовиков

Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев обратился в прокуратуру и Следственный комитет (СК) России после жалобы руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного на открытие площадки для выступлений канадского Cirque du Soleil в России. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».
Отмечается, что в компании высказывание Запашного о «неправильности» возведения стационарной площадки зарубежного цирка расценили как «спланированную акцию конкурентов».
18 декабря стало известно о том, что Гуцериев назвал Запашного хамом и пообещал подать на него в суд из-за жалобы на открытие площадки для выступлений Cirque du Soleil в России.
По мнению бизнесмена, глава Большого московского цирка не хочет, чтобы Cirque du Soleil приезжал на гастроли в Россию, из-за боязни конкуренции. Он подчеркнул, что не получал от дрессировщика личных обращений за поддержкой российского цирка.
Также Гуцериев пояснил, что строительство концертного зала «Амфион» не связано с канадским цирком. Его компания возводит площадку для выступлений различных артистов, переговоры об аренде помещения ведутся в том числе с Cirque du Soleil, а также с организатором турниров по смешанным единоборствам UFC.
Ранее 17 декабря представители Cirque du Soleil прокомментировали слова руководителя Большого московского цирка, посоветовав ему проверять факты. Они пояснили, что планируется возведение современного зала, а не стационарного театра, добавив, что у цирка есть российское подразделение, которое занимается гастрольными турами уже целое десятилетие.
В декабре Запашный выступил на Совете по культуре и искусству при президенте России и заявил о том, что открытие в Сколково новой площадки канадского цирка является неприемлемым из-за возможного негативного влияния на отечественный цирк и спорт. Российский лидер Владимир Путин согласился с такой позицией, отметив, что не стоит давать зарубежному учреждению преимущества перед российским цирком.
Cirque du Soleil («Цирк Солнца») — канадская компания, основанная в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сен-Круа, специализирующаяся на сфере развлечений. Она насчитывает около четырех тысяч человек, что позволяет труппам давать представления одновременно в нескольких странах. Зрители могут увидеть яркие акробатические шоу, представляющие собой смесь циркового и уличного искусства.