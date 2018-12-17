Шнуров высмеял предложение Путину от Запашного сходить в цирк

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил короткое стихотворение предложению директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 17 декабря.
Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут.
В блокноте. Жирно. Поперек листочка
Написано уверенной рукой —
Цирк обязателен для посещений, точка.
Но в воздухе повис вопрос — на кой?
Порассуждай на трезвую и взвесь.
На представлении любой российский житель.
Куда ходить, когда уже мы здесь?
Как из него бы выйти, подскажите.
Лидер «Ленинграда» опубликовал скрин из блога Александра Горного на сайте радиостанции «Эхо Москвы», в котором блогер сообщает, что Запашный попросил Путина записать в президентский блокнот напоминание, что глава государства должен посетить цирк.
Ранее в декабре Шнуров написал матерное стихотворение о законопроекте, который предусматривает наказание за оскорбление власти.