Шнуров высмеял предложение Путину от Запашного сходить в цирк

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил короткое стихотворение предложению директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 17 декабря.

Фото опубликовано @shnurovs

Шнуров выразил уверенность в том, что россиянам нет никакой надобности ходить в цирк, поскольку они в нем живут.

В блокноте. Жирно. Поперек листочка

Написано уверенной рукой —

Цирк обязателен для посещений, точка.

Но в воздухе повис вопрос — на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь.

На представлении любой российский житель.

Куда ходить, когда уже мы здесь?

Как из него бы выйти, подскажите.

Лидер «Ленинграда» опубликовал скрин из блога Александра Горного на сайте радиостанции «Эхо Москвы», в котором блогер сообщает, что Запашный попросил Путина записать в президентский блокнот напоминание, что глава государства должен посетить цирк.

Ранее в декабре Шнуров написал матерное стихотворение о законопроекте, который предусматривает наказание за оскорбление власти.

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