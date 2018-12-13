Шнуров посвятил матерный стих решению наказывать за оскорбление власти

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение законопроекту, который приравнивает оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству. Он опубликовал свое произведение в Instagram.
Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов.
Чтобы про власти ничего не врали,
Пиши в айфон, не публикуя файлов,
Как раньше в стол, движенье по спирали.
Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.
Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,
А то отправят в каталажку ненароком.
Я рад любым законам и запретам,
Если грозят вполне реальным сроком.
Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.
Отныне комплименты я ***** [делаю],
А кто в отказе, тот пускай умре.
Какие же премудрые бояре,
При нашем государственном дворе!
Я вас люблю, ну как же не любить вас.
Я восхищаюсь вашими сердцами.
Я все отдам, Михайлов подпевает Стас
И звездочки кремлевские мерцают.
Лидер «Ленинграда» также опубликовал черно-белое фото мрачной девочки с подписью: «Запрет на ругань матом Наташеньку не пугал, она умела матом смотреть».
12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за оскорбление власти в сети, расширяя статью «Мелкое хулиганство». Под оскорблениями авторы подразумевают распространение материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству», а также государственным органам и символам.
Мелкое хулиганство в России наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.
Ранее в декабре Шнуров написал стихотворение про работу президента России Владимира Путина в немецкой разведке и высмеял рухнувшее в сугроб аэротакси за 12 миллионов из «Сколково».