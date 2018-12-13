Шнуров посвятил матерный стих решению наказывать за оскорбление власти

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение законопроекту, который приравнивает оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству. Он опубликовал свое произведение в Instagram.

Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов.

Чтобы про власти ничего не врали,

Пиши в айфон, не публикуя файлов,

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,

А то отправят в каталажку ненароком.

Я рад любым законам и запретам,

Если грозят вполне реальным сроком.

Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.

Отныне комплименты я ***** [делаю],

А кто в отказе, тот пускай умре.

Какие же премудрые бояре,

При нашем государственном дворе!

Я вас люблю, ну как же не любить вас.

Я восхищаюсь вашими сердцами.

Я все отдам, Михайлов подпевает Стас

И звездочки кремлевские мерцают.

Лидер «Ленинграда» также опубликовал черно-белое фото мрачной девочки с подписью: «Запрет на ругань матом Наташеньку не пугал, она умела матом смотреть».

12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за оскорбление власти в сети, расширяя статью «Мелкое хулиганство». Под оскорблениями авторы подразумевают распространение материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству», а также государственным органам и символам.

Мелкое хулиганство в России наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Ранее в декабре Шнуров написал стихотворение про работу президента России Владимира Путина в немецкой разведке и высмеял рухнувшее в сугроб аэротакси за 12 миллионов из «Сколково».

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