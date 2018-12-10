Шнуров высмеял рухнувшее в сугроб аэротакси из «Сколково»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение разработанному в «Сколково» прототипу аэротакси, который упал в сугроб во время презентации. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Шнуров высмеял любовь русских к изобретениям, которые оказываются бесполезными и которые невозможно использовать по назначению.
Царь-Пушка не стреляла, и по факту,
В Царь-Колокол ни разу не звонили.
Логически продолжить, если так-то,
Фантазию включить, домыслить или,
Чтобы культура не стояла, как болото,
Чтобы потомки не сказали — виноваты.
В Кремле, к вышеозначенным царь-что-то,
Пора бы новые добавить экспонаты.
Ракету-Царь, что как-то не взлетела.
Машину-Царь, но только в чертежах,
А рядом с нею золотая стела,
На ней Царь-*** [пенис], по прозвищу — Лежак.
7 декабря сообщалось, что разработанный в «Сколково» прототип аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей не смог пройти первое испытание и рухнул в сугроб. Представитель компании-разработчика «Бартини дизайн» Илья Ханыков объяснил, что во всем виновата плохая погода.