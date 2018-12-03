Шнуров матом ответил «Йосе» Пригожину во славу нецензурных ругательств

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нецензурным стихотворением ответил музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, ранее также в стихотворной форме заявившему, что музыкант матерится из-за моды на брань. Свой ответ Шнуров опубликовал в Instagram.

По самым приблизительным и вводным,

Могу себе позволить быть немодным.

А стих, как птица, просится на волю.

Свободным быть пока себе позволю.

И назову своими именами вещи,

Пусть бьет глагол, деепричастье хлещет.

А песни что, они ж не опиаты.

Вон, в школах набивают ватой маты.

Хотите штраф, и напустить туману,

чтоб «*****» [нахрен] было нам не по карману?

Задача сложная, я бы сказал, что архи,

Чтоб матерились только олигархи.

Боюсь, что, Иося,

С нею надорвесся.

Перепалка между Шнуровым и Пригожиным началась после того, как продюсер 2 декабря назвал фанатов «Ленинграда» лохами — ему не понравилось, что они повторяют за лидером группы нецензурную лексику. Шнуров на это в стихах пообещал перестать ругаться матом и начать слушать певицу Валерию, у которой в творчестве «все чистенько, как в каземате». Пригожин на это выразил готовность вступить с музыкантом в «словесный баттл».

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