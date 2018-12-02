Шнуров ответил на слова о фанатах-лохах и пообещал слушать Валерию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на слова продюсера Иосифа Пригожина, который назвал фанатов музыкального коллектива лохами. Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram в воскресенье, 2 декабря.

Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну, прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни — мат на мате,

Да еще с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется

Ранее в воскресенье Пригожин раскритиковал фанатов «Ленинграда» за то, что они вместе со Шнуровым исполняют нецензурные тексты песен, и назвал их лохами. Продюсер также предложил установить за употребление мата в публичных местах штраф в 10 миллионов рублей.

В январе протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях.

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