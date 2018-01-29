Шнуров обозвал священников и сравнил храмы с борделями

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором сравнил священников с «пидорасами в плохом смысле», а храмы — с борделями. Музыкант зачитал стих на видео, которое выложил в Instagram.
«И что с того, что нацепили рясы?
Не форма, вроде, красит человечка.
Среди попов бывают пидорасы
В плохом значении этого словечка», — продекламировал Шнуров.
Он также раскритиковал чиновников, которые «ходят под прикрытием закона» и «крестят пузо».
Посту Шнурова предшествовал обмен колкостями в стихотворной форме с протоиереем Всеволодом Чаплиным. Священник в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что музыкант попадет в ад за использование мата в песнях.
«Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду», — сказал Чаплин.
Шнуров, в свою очередь, высмеял протоиерея в Instagram, посвятив ему стихотворение. «Он произнес лицом своим холеным, // Мол ждут меня адические муки. // Пусть черти сварят из меня бульона, // Пока в раю поют такие суки», — написал певец.
Чаплин также ответил Шнурову в стихах, пообещав «на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки». Музыкант на это опубликовал пост в Telegram, призвав «Чаплина-пророка избавить грешный мир от ***** (ерунды) и пойти на шнурок». Священник после этого заметил, что рифмы у Шнурова бесплодные.