Собчак спела про свою задницу, маленькую грудь и Шнура

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о решении участвовать в ближайшей президентской гонке, выступила на гала-концерте проекта «Новая фабрика звезд» телеканала Муз-ТВ с собственной песней. Видеозапись с выступления появилась в Instagram портала Super.ru в субботу, 16 декабря.

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Нет, я не качаю задницу,

И грудь моя первого размера.

Нет, на лабутенах в пятницу

Я не иду на Шнура премьеру, — спела Собчак.

В припеве песни она заявила, что «жопы с бровями борются за пьедестал в инстаграме». «А я — непопулярная самая», — добавила телеведущая.

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