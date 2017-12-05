Собчак вознамерилась создать политическую партию

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о решении участвовать в ближайшей президентской гонке, намерена создать политическую партию после выборов 2018 года. Об этом она рассказала телеканалу «Дождь».

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движение, которого так долго не было в России», — пояснила она.

Она добавила, что могла бы сделать свою политическую программу отправной точкой большого политического блока при поддержке единомышленников, которую надеется получить на выборах.

Собчак объявила о планах участвовать в выборах президента в середине октября. Голосование состоится марте 2018 года. К настоящему моменту о президентских амбициях объявила также телеведущие Екатерина Гордон, лидеры партий Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Сергей Полонский. Навальный тоже планировал баллотироваться, однако в Центризбиркоме России неоднократно указывали на отсутствие у него этого права из-за судимости. Владимир Путин еще не сообщал о намерениях участвовать в кампании.