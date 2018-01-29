Священник зачитал примитивный рэп про Шнурова-беса в ответ на оскорбления

Протоиерей Всеволод Чаплин сочинил «историю в жанре примитивного рэпа» про лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Свое творчество священник зачитал в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 29 января.

«Слушаешь Шнура – в голове ветра.

Слушаешь Шнура – вместо совести дыра.

Смотришь Шнура – видишь беса до утра.

Мурлычешь Шнура – чужая ждет тебя игра», — продекламировал протоиерей.

Так Чаплин ответил на стихотворение музыканта, которое тот опубликовал в соцсетях. Шнуров, в частности, заявил, что среди попов есть «пидорасы в плохом смысле», и сравнил церкви с борделями. Посту лидера «Ленинграда» предшествовал обмен колкостями

Священник обменивается с лидером «Ленинграда» колкостями в стихотворной форме с 27 января. Все началось с того, что Чаплин напророчил Шнурову попадание в ад из-за нецензурной брани в его песнях. Музыкант, в свою очередь, пожелал, чтобы «черти сварили из него бульон», если в раю «поют такие суки».

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