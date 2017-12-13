Шнуров объявил песню Бузовой саундтреком года и нашел там путь России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал композицию певицы Ольги Бузовой «Мало половин» саундтреком уходящего года. Об этом он написал в Telegram-канале «Тупость, Глупость и Задор», который завел в среду, 13 декабря.

«Не подлежит никакому сомнению тот факт, что саундтреком уходящего года стала песня "Мало половин", исполненная Ольгой Бузовой. В этой, как может показаться, простенькой и сугубо личной истории я заметил описание нового внешнеполитического курса России», — сообщил Шнуров.

По словам исполнителя, «в первых же строках этого эпохального произведения нам открываются причины расставания» России с Западом.

«"Мало половин" — кроме Запада есть Восток (мужской род), которые делят мир на половины, но их героине песни категорически мало. Особый путь России, метания, неудовлетворенность положением между, все есть в этих строчках», — подчеркнул лидер «Ленинграда».

О появлении личного канала Шнуров сообщил в своем Instagram ранее в среду. На него подписались уже более 11 тысяч человек.

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