Пригожин устроил «словесный баттл» со Шнуровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, язвительно пообещавшему больше не ругаться матом и начать слушать певицу Валерию. Пригожин заявил в Instagram, что готов вступить в «словесный баттл» с музыкантом.

Я стихов не умею писать,

И, как ты, для рифмы не ставлю *****,

Но баттл словесный смогу поддержать,

Привык то, что думаю, прямо бросать.

Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас — мода,

Так почем опиум для народа?

2 декабря Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что в песнях Валерии «все чистенько, как в каземате» и «во славу, несомненно, божию». Так он ответил на критику Пригожина, назвавшего фанатов «Ленинграда» лохами за то, что они повторяют за лидером группы нецензурную лексику.

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