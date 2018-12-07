Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб

Прототип аэротакси, разработанный в «Сколково», не смог пройти первое испытание и рухнул в сугроб. Он поднялся в воздух, пролетел несколько метров и упал. Об этом сообщает TJournal.

Дрон разрабатывала компания «Бартини», стоимость аппарата оценивается в 12 миллионов рублей. Комментарий по поводу неудачного тестирования дал генеральный директор компании, которая занималась разработкой дрона, Илья Ханыков. «Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полетного контроля, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контролер управляющие сигналы от оператора», — сказал он.

Прототип, представленный на видео, выглядит как аэротакси в миниатюре. Запуск полноценной версии запланирован на 2020 год. Предполагается, что такой аппарат сможет поднять четырех человек и развивать скорость до 250 километров в час.

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