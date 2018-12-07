В «Сколково» объяснились за рухнувший прототип аэротакси

В «Сколково» назвали вероятную причину крушения прототипа аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель компании-разработчика «Бартини дизайн» Илья Ханыков рассказал, что первое подозрение пало на погоду и неправильную предполетную подготовку. «Мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим», — сказал он. Для наглядности Ханыков провел аналогию со смартфоном, отметив, что, если гаджет в холод положить на землю, он тоже разрядится.

В компании добавили, что на анализ технических показателей неудачного полета потребуется время.

Ранее 7 декабря стало известно, что разработанный в «Сколково» прототип аэротакси не смог пройти первое испытание и рухнул в сугроб. Запуск полноценной версии запланирован на 2020 год. Предполагается, что такой аппарат сможет поднять четырех человек и развивать скорость до 250 километров в час.

2 апреля «Почта России» предприняла первую попытку доставить посылку с помощью дрона. Беспилотник разбился о стену жилого дома. Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей, компания открестилась от провала и обвинила в неудачном запуске производителя летательного аппарата.

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