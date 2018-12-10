Шнуров порассуждал о запрете дарить подарки российским учителям и врачам

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про новый законопроект, запрещающий российским врачам и учителям получать подарки по праздникам. Музыкант опубликовал свое произведение на странице в Instagram.
Исполнитель отметил, что новая инициатива нацелена на борьбу с коррупцией, в которой участвуют люди всех возрастов, и напомнил, что обычно медики и учителя получают скромные подарки в виде цветов и сладостей. При этом, по мнению артиста, к миллионерам обычно никаких претензий не предъявляют.
Пусть подарки, скажем прямо, куцы. Ей
Преподносят фрукты, шоколад,
Но идет у нас борьба с коррупцией,
В ней участвует и стар, и млад.
Дело не то что бы в размере, ведь
Смысл в местоположении.
И короткое, но яркое «Не сметь!»
В Думу поступило предложение.
Убедиться можешь ты воочию,
Крикнув троекратное «Виват!»,
Тот, кто миллионами ворочает,
Никогда ни в чем не виноват.
10 декабря стало известно, что в Госдуму поступил законопроект, в соответствии с которым учителям и врачам запретят получать любые подарки, кроме цветов и канцелярии.