Шнуров порассуждал о запрете дарить подарки российским учителям и врачам

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про новый законопроект, запрещающий российским врачам и учителям получать подарки по праздникам. Музыкант опубликовал свое произведение на странице в Instagram.

Исполнитель отметил, что новая инициатива нацелена на борьбу с коррупцией, в которой участвуют люди всех возрастов, и напомнил, что обычно медики и учителя получают скромные подарки в виде цветов и сладостей. При этом, по мнению артиста, к миллионерам обычно никаких претензий не предъявляют.

Пусть подарки, скажем прямо, куцы. Ей

Преподносят фрукты, шоколад,

Но идет у нас борьба с коррупцией,

В ней участвует и стар, и млад.

Дело не то что бы в размере, ведь

Смысл в местоположении.

И короткое, но яркое «Не сметь!»

В Думу поступило предложение.

Убедиться можешь ты воочию,

Крикнув троекратное «Виват!»,

Тот, кто миллионами ворочает,

Никогда ни в чем не виноват.

10 декабря стало известно, что в Госдуму поступил законопроект, в соответствии с которым учителям и врачам запретят получать любые подарки, кроме цветов и канцелярии.

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