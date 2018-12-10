Российских врачей и учителей решили оставить без подарков

Российским врачам и учителям запретят получать подарки по праздникам, передает РИА Новости в понедельник, 10 декабря.

Глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил агентству, что соответствующий законопроект поступил в Госдуму еще в конце ноября.

На эту категорию бюджетников собираются распространить антикоррупционные стандарты федеральных служащих. «Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями», — отметил чиновник.

Баснак назвал сомнительной практику дарения медикам спиртного.

Если закон будет принят, то единственными допустимыми подарками, связанными с исполнением должностных обязанностей, останутся цветы и канцелярия.

Врачей и учителей также обяжут сообщать руководству о склоняющих их к коррупции людях.

Руководителей, главбухов и завхозов, кроме того, сообщать о своих доходах и расходах. Им будет запрещено заниматься предпринимательством без согласия вышестоящего начальства, получать деньги от иностранных и международных компаний, а также работать вместе с близкими родственниками, если те находятся у них в подчинении.

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