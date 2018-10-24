Правительство взялось за подарки чиновникам

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, устанавливающий перечень допустимых подарков для госслужащих в рамках совершенствования госполитики в области противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 24 октября.

В частности, предлагается признать устаревшей норму, в соответствии с которой госслужащие и должностные лица могут получать подарки стоимостью до трех тысяч рублей. Взамен ограничения по стоимости будет установлен перечень допустимых предметов.

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«Служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также разрешается принимать цветы», — говорится в сообщении. К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от госоргана.

При получении неразрешенного подарка служащий обязан сообщить об этом работодателю.

В январе 2014 года правительство обязало чиновников уведомлять специальные структуры в госорганизациях о полученных подарках. Презенты, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются федеральной собственностью.

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