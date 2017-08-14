Минпромторг предложил разрешить дарить чиновникам подарки дороже 3 тысяч рублей

Минпромторг выступил с предложением позволить госслужащим получать подарки стоимость свыше трех тысяч рублей, при условии, что это будут изделия народных художественных промыслов (НХП). В ведомстве считают, что государство должно поддержать отечественных производителей. Об этом в понедельник, 14 августа, пишут «Известия».

Представители отрасли заявляют — введенные правительством ограничения не предоставляют возможности дарить чиновникам высокохудожественные изделия, поэтому их вынуждены заменять дешевыми зарубежными аналогами.

К настоящему времени Минпромторг разработал проект «дорожной карты» по сохранению, возрождению и развитию НХП. Документ поручил подготовить президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области в мае этого года.

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В «дорожной карте» предложено увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий в том случае, если презент относится к художественным промыслам. Отмечается, что для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс. Также, согласно законопроекту, должен быть проработан механизм госзакупок изделий НХП без аукциона.

«Мы сейчас оцифровали весь архив таких изделий. Сделаем его открытым, чтобы любой госзаказчик мог посмотреть и купить их без конкурса. Вектор движения понятен: с помощью государственных ведомств будет набираться солидный объем заказа», — цитируют «Известия» пресс-секретаря министра промышленности и торговли Залину Корнилову.

По словам председателя правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадия Дрожжина, представители отрасли уже давно пытались добиться, чтобы в рамках госзаказа для протокольных мероприятий закупались изделия народных промыслов, и такие подарки не ограничивались по цене. Он подчеркнул, что на три тысячи рублей можно купить только матрешки.

В январе 2014 года российское правительство обязало чиновников уведомлять специальные структуры в госорганизациях о полученных подарках. Согласно положению, госслужащие не могут получать подарки дороже трех тысяч рублей. Если цена презента выше, он признается федеральной собственностью.