Путин озадачил правительство продвижением народных промыслов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. Документ опубликован на сайте Кремля в среду, 10 мая.

В частности, кабмину поручено создать условия для увеличения закупок юридическими лицами «изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке».

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Кроме того, правительство должно разработать порядок использования таких изделий в программах дополнительного образования и воспитания детей, а также в рамках развития внутреннего и въездного туризма.

Срок разработки и утверждения дорожной карты — 31 августа. Ответственным за исполнение назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

Отмечается, что глава государства дал соответствующие поручения после встречи с предпринимателями Новгородской области, которая состоялась 18 апреля. Тогда Путин пообещал ускорить работу по введению квот в рамках госзакупок для предприятий, которые занимаются народными промыслами. «Безусловно, это то, что требует поддержки со стороны государства, без нее народные промыслы просто прекратят свое существование в современном мире. Это часть нашего культурного кода», — цитирует президента ТАСС.