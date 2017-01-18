Российским сенаторам запретят получать иностранные награды без разрешения

В Совете Федерации разрабатывают схему получения российскими сенаторами наград и званий иностранных государств. Новый порядок должна утвердить спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце января, пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 18 января.

Согласно документу, получающий награду сенатор в десятидневный срок обязан представить председателю Совфеда ходатайство о разрешении ее принять. После этого сенатор должен получить одобрение в МИД России и Совете палаты. В случае отрицательного решения Совета палаты награду и документы к ней следует вернуть иностранному дарителю. Член Совфеда имеет право отказаться от получения награды. В этом случае также должен уведомить спикера верхней палаты о своем решении.

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«Награды могут быть изготовлены из драгоценных металлов и камней. И орден, стоящий несколько десятков тысяч долларов, будет расценен если не как взятка, то как предмет роскоши, который необходимо декларировать в соответствии с законом о противодействии коррупции», — заявил зампред комитета Вячеслав Тимченко.

11 мая прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев дал руководителям ведомств ряд поручений во исполнение указа президента Владимира Путина о противодействии коррупции.

В январе 2014 года российское правительство обязало чиновников уведомлять специальные структуры в госорганизациях о полученных подарках. Согласно положению, чиновник не может получать подарки дороже трех тысяч рублей. Если цена презента выше, он признается федеральной собственностью.