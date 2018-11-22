Депутатам раздадут методички по новогодним подаркам

В Госдуме подготовят рекомендации для депутатов о том, какие подарки они могут получать, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Методичку планируется разработать до конца года. Соответствующее поручение дано комитету по контролю и регламенту. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, документ утвержден Советом Думы.

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В октябре комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, устанавливающий перечень допустимых подарков для госслужащих. В частности, предлагалось признать устаревшей норму, в соответствии с которой госслужащие и должностные лица могут получать подарки стоимостью до трех тысяч рублей.

В январе 2014 года чиновников обязали уведомлять специальные структуры в госорганизациях о полученных подарках. Презенты, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются федеральной собственностью.

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