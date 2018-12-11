Шнуров написал стихотворение о работавшем в немецкой разведке Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про российского президента Владимира Путина и его работу в немецкой разведке. Певец опубликовал свое произведение на странице в Instagram.

Музыкант отметил, что раньше лидер России наверняка часто выпивал с фрицами и был «веселым и милым малым». И хоть это «дела дней минвуших», Шнуров напомнил, что бывших разведчиков не бывает.

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто все не забывает,

Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»

11 декабря стало известно, что в архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) нашли удостоверение на имя Владимира Путина. Отмечается, что оно было выдано 31 декабря 1985 года и продлевалось до конца 1989 года.

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