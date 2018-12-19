Запашных заподозрили в отмывании государственных денег

Семью Запашных заподозрили в отмывании бюджетных средств. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на данные общественной организации «Творческое объединение цирковых коллективов».

Отмечается, что радиостанция получила документы, подтверждающие нарушения в работе руководства Большого цирка на проспекте Вернадского. Эдгард и Аскольд Запашные занимают должности гендиректора и художественного руководителя московского цирка. Их мать Татьяна Запашная работает заместителем гендиректора.

В прошлом году учреждение заключило четыре договора на прокат программы «Циркус 2.0». Два документа были подписаны с Большим Санкт-Петербургским государственным цирком. За 55 представлений цирку выплатили почти 28 миллионов рублей. При этом были обнаружены еще два контракта на прокат той же программы, однако в них указаны другие даты и другой заказчик — Росгосцирк.

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Отмечается, что оба предприятия, заключившие договор с московским цирком, находятся в одном здании на Фонтанке и по сути являются единым учреждением, так как с 2016 года петербургский цирк находится в стадии ликвидации и становится филиалом Росгосцирка.

«Запашные провернули по сути отмывание бюджетных средств», — пояснила глава «Творческого объединения цирковых коллективов» Виктория Ваганова, добавив, что братья дважды продали постановки через ликвидируемое предприятие.

Помимо этого, семью обвинили в присвоении государственного спектакля. Поставленное в 2014 году на бюджетные деньги представление «УФО. Цирк с другой планеты» с 2017 года показывают в «Лужниках» под брендом «Продюсерского центра братьев Запашных».

Из документов также следует, что после гастролей цирка в Дубае в 2016 году представитель учреждения Николай Смирнов улетел в Москву и не оплатил счета за услуги логистической, маркетинговой и туристической компаний, которые помогали в организации гастролей и выступлений.

Виктория Ваганова заявила, что все документы, подтверждающие нарушения в работе цирка, отправлены в прокуратуру, ФСБ и администрацию президента. Обращения были зарегистрированы, но никаких мер за этим не последовало.

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