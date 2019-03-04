Американская актриса назвала недовольных домогательствами знаменитостей шлюхами

Актриса, сценаристка и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр считает шлюхами знаменитостей, поддерживающих движение против домогательств #MeToo. Об этом она заявила в ходе передачи «Шоу Кэндис Оуэнс». Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале PragerU.

Артистка заявила, что известные женщины, которые «оказывались в гостиничных номерах мужчин в три часа ночи, а затем выступали с обвинениями против них, делают вид, что не пытались обменять свои сексуальные услуги на деньги». По ее мнению, они не оказывали сопротивления, потому что они «никто иные, как шлюхи».

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«Я думаю, что в конечном счете феминизм должен быть направлен на то, чтобы говорить правду. Я не собираюсь использовать свою силу против мужчин, это не феминизм. Перестаньте называть это феминизмом. Это какое-то радикализированное движение белых женщин», — отметила Барр.

По ее словам, поддерживающие движения вроде #MeToo женщины не пользуются популярностью среди мужчин. Кроме того, она предположила, что знаменитости выдвигают обвинения в харрасменте ради карьерного роста.

В мае 2018 года Розанна Барр назвала советника бывшего президента США Барака Обамы Валери Джарретт, афроамериканку, «ребенком мусульманского братства и планеты обезьян». После ее высказывания американский телеканал ABC отменил показ ситкома «Розанна», в котором актриса играла главную роль.

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