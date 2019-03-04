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Американская актриса назвала недовольных домогательствами знаменитостей шлюхами

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Розанна Барр

Актриса, сценаристка и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр считает шлюхами знаменитостей, поддерживающих движение против домогательств #MeToo. Об этом она заявила в ходе передачи «Шоу Кэндис Оуэнс». Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале PragerU.

Артистка заявила, что известные женщины, которые «оказывались в гостиничных номерах мужчин в три часа ночи, а затем выступали с обвинениями против них, делают вид, что не пытались обменять свои сексуальные услуги на деньги». По ее мнению, они не оказывали сопротивления, потому что они «никто иные, как шлюхи».

«Я думаю, что в конечном счете феминизм должен быть направлен на то, чтобы говорить правду. Я не собираюсь использовать свою силу против мужчин, это не феминизм. Перестаньте называть это феминизмом. Это какое-то радикализированное движение белых женщин», — отметила Барр.

По ее словам, поддерживающие движения вроде #MeToo женщины не пользуются популярностью среди мужчин. Кроме того, она предположила, что знаменитости выдвигают обвинения в харрасменте ради карьерного роста.

В мае 2018 года Розанна Барр назвала советника бывшего президента США Барака Обамы Валери Джарретт, афроамериканку, «ребенком мусульманского братства и планеты обезьян». После ее высказывания американский телеканал ABC отменил показ ситкома «Розанна», в котором актриса играла главную роль.

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