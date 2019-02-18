Серсея из «Игры престолов» задумалась о последствиях секса с Вайнштейном

Британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», рассказала, что ее карьера пострадала из-за домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По словам артистки, кинематографист дважды намекал ей на секс, однако получил отказ. После этого студия Miramax, сооснователем которой является Вайнштейн, перестала предлагать Хиди роли в своих проектах.

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«Черт, может то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. До этих случаев я дважды работала с Miramax, но потом ничего не было», — сказала актриса.

Она отметила, что впервые встретила Вайнштейна в 2005 году на Венецианском кинофестивале. Тогда он позвал ее на прогулку, во время которой позволил себе «неприличные выражения и жесты». Через несколько лет, когда они увиделись в Лос-Анджелесе, продюсер начал задавать вопросы о личной жизни Хиди, а затем пригласил ее в свой гостиничный номер.

Актриса подчеркнула, что ее интересует только работа. «Никому не рассказывай об этом. Ни своему менеджеру, ни своему агенту», — заявил в ответ кинематографист.

3 ноября 2018 года адвокат Элизабет Феган, которая ведет групповой иск против Вайнштейна от лица потерпевших, рассказала, что число жертв продюсера может достигать тысячи. По ее словам, на домогательства пожаловались как минимум 150 женщин.

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