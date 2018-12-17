Вайнштейна заподозрили в сексе с Дженнифер Лоуренс

На голливудского продюсера Харви Вайнштейна вновь подали в суд, обвинив в сексуальных домогательствах. Неназванная актриса заявила, что он мастурбировал перед ней и обещал успешную карьеру, как у Дженнифер Лоуренс, передает TMZ.

По словам предполагаемой жертвы, продюсер трижды пытался склонить ее к сексу. Впервые это якобы произошло в туалете на курорте в штате Юта — Вайнштейн показал ей свой половой орган и спросил, нравится ли ей это, а после эякулировал ей на юбку. Они встретились еще раз, когда продюсер позвал актрису на бизнес-встречу и якобы положил ее руку на свой половой орган. В третий раз — на очередной бизнес-встрече — Вайнштейн, по словам женщины, насильно сделал ей кунилингус, а также успокоил ее фразой: «Я переспал с Дженнифер Лоуренс, и посмотри, где она сейчас».

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Адвокаты Вайнштейна заявили, что обвинения не соответствуют действительности и иск направлен на то, чтобы опорочить репутацию Вайнштейна и привлечь внимание прессы. Защита подчеркнула, что продюсер приносит извинения Лоуренс, которую «втянули в эту уродливую клевету».

Дженнифер Лоуренс объявила, что находилась с Вайнштейном только в профессиональных отношениях. «Это просто еще одна из его хищнических тактик и лжи, которую он использовал, чтобы заманивать к себе многочисленных женщин», — подчеркнула актриса, передает Variety.

В октябре прокуратура Нью-Йорка сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.

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