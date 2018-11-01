Среди жертв Вайнштейна появилась несовершеннолетняя полька

Начинающая актриса и бывшая модель из Польши, не раскрывшая своего имени, обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел, когда ей было 16 лет, передает New York Post.

Женщина подала заявление в полицию Нью-Йорка. Согласно ее показаниям, в 2002 году она договорилась встретиться с Вайнштейном в кафе для обсуждения возможной работы актрисой.

Продюсер вместо заведения привел ее в свою квартиру, где агрессивно потребовал от жертвы секс, используя угрозы. Вайнштейн якобы заявил, что несовершеннолетняя не станет актрисой, если не исполнит его желания. В качестве примеров продюсер привел Пенелопу Крус и Гвинет Пэлтроу, которые, по его словам, «не имели бы работы без его помощи».

«Затем он снял штаны и силой удерживал предполагаемую жертву, заставив ее дотронуться рукой до его пениса и массировать его», — говорится в показаниях. Женщина отметила, что отказалась от секса с продюсером, и тот впоследствии неоднократно мешал ей получить работу в Голливуде.

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11 октября прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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