Голливудского продюсера Харви Вайнштейна отпустили на свободу под залог в миллион долларов. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 25 мая.
Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет, отслеживающий его передвижение. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Имена жертв не раскрываются.
Ранее в пятницу продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был задержан.
О домогательствах и изнасилованиях со стороны Вайнштейна с октября 2017 года заявили более 70 женщин, среди них актрисы Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!