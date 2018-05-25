Голливудского продюсера Харви Вайнштейна отпустили на свободу под залог в миллион долларов. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 25 мая.

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Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет, отслеживающий его передвижение. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Имена жертв не раскрываются.

Ранее в пятницу продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был задержан.

О домогательствах и изнасилованиях со стороны Вайнштейна с октября 2017 года заявили более 70 женщин, среди них актрисы Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

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