Вайнштейн сдался

Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, но отрицавший это, решил сдаться полиции. Он заявится в правоохранительные органы в пятницу, 25 мая, сообщает The New York Times.

Ожидается, что кинематографисту предъявят официальные обвинения. Его адвокат отказался от комментариев.

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О домогательствах Вайнштейна заявили более 70 женщин, ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

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