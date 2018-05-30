Жертву Вайнштейна обвинили в десятилетней сексуальной связи с продюсером

Одна из женщин, обвинивших в изнасиловании Харви Вайнштейна, на протяжении 10 лет состояла с ним в сексуальных отношениях. Об этом сообщил адвокат голливудского продюсера Бен Брафман, передает NBC News.

«Мистера Вайнштейна обвиняют в изнасиловании единственной жертвы, с которой он по обоюдному согласию состоял в интимных отношениях на протяжении 10 лет как до, так и после предполагаемого инцидента», — заявил Брафман.

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Он назвал обвинения в адрес подзащитного невероятными и абсурдными, а также подчеркнул, что за всю карьеру ему не приходилось сталкиваться с подобными делами. Адвокат не назвал имя жертвы.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Вторая жертва — актриса Люсия Эванс («Дядя Макс», «Зомби отель»). Имя первой не раскрывается. Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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