Расследующего дело Вайнштейна детектива заподозрили в манипуляции жертвой

Детектива Николаса ДиГаудио, занимавшегося расследованием по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвинили в том, что он уговаривал жертву обвиняемого удалить некую информацию на ее смартфоне. Сотрудника полиции ранее уже уличили во вмешательстве в ход дела, пишет The Guardian.

Отмечается, что женщина, обвинившая Вайнштейна в изнасиловании в 2013 году, должна была предоставить телефон прокуратуре, потому что аппарат мог содержать информацию о звонках от обвиняемого. Жертва переживала из-за того, что на телефоне содержались данные личного характера, которыми она не хотела делиться со следователями. Она спросила у ДиГаудио, что ей делать, и детектив посоветовал удалить нежелательную информацию.

Женщина проконсультировалась со своим адвокатом, который уговорил ее предать разговор с ДиГаудио огласке.

Ранее детектив был отстранен от расследования из-за того, что посоветовал свидетельнице не делать никаких публичных высказываний, когда она выразила сомнение в том, что одна из жертв Вайнштейна вступила с продюсером в сексуальную связь без принуждения.

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Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман заявил, что подобные инциденты подрывают доверие ко всему судебному процессу над голливудским дельцом.

11 октября прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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