Актриса рассказала о трогавшем ее грудь Барбоссе из «Пиратов Карибского моря»

Актриса Эрин Джин Норвилл выступила в австралийском суде по делу актера Джеффри Раша против сиднейской газеты The Daily Telegraph, рассказав о домогательствах со стороны артиста. Об этом сообщает BBC News во вторник, 30 октября.

Впервые обвинения Норвилл появились в сиднейской газете The Daily Telegraph в 2017 году. Тогда актриса не раскрывала своего имени. Раш назвал эту информацию ложью и подал на газету в суд, подчеркнув, что его выставили извращенцем.

По словам Норвилл, актер домогался ее во время репетиций спектакля «Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира в Сиднее в 2015 году. В суде она раскрыла подробности произошедшего, заявив, что Раш трогал ее за грудь на предпремьерном показе: «Это не могло быть случайностью, потому что это было медленно, с нажимом».

Речь идет о финальной сцене, в которой король Лир (Раш) появляется с мертвой дочерью Корделией (Норвилл) на руках.

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Артистка подчеркнула, что из-за поведения Раша испытывала стыд и унижение. Она боялась жаловаться на него, потому что «занимала низшую ступень» в постановке, в то время как оскароносный актер был «на самом верху», пояснила девушка.

Раш отверг все обвинения в суде, подчеркнув, что во время сцены, когда, по словам Норвилл, произошел акт домогательства, он представлял, что его собственная дочь умерла.

67-летний Джеффри Раш снялся в таких фильмах, как «Блеск», «Влюбленный Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Король говорит!» и «Фрида», а также сыграл капитана Барбоссу в серии «Пираты Карибского моря». За роль в «Блеске» актер получил премию «Оскар».

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