Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства

Американская актриса Зои Кравиц подверглась домогательствам на съемках, когда ей было около 19 лет. Об этом артистка рассказала журналу Rolling Stone.

«Я не буду называть имен, потому что не хочу разрушить чью-то жизнь. Но я работала с режиссером, который доставлял мне ощутимые неудобства. Я была молода, 19 или 20 лет, и мы были на съемках, жили в одном отеле. И это было вроде: "Можно мне зайти в твой номер?" Совершенно неприемлемо. Он заходил в гримерку и трогал мои волосы. Или: "Дай мне посмотреть на твой костюм — повернешься?" Это никогда не нормально, особенно со стороны людей с властью», — рассказала Кравиц.

Артистка также снялась для обложки журнала обнаженной, воссоздав аналогичный снимок своей матери, актрисы Лизы Боне. Та сфотографировалась голой для Rolling Stone в 1988 году, на втором месяце беременности. «Технически это мое второе фото [для журнала]», — пошутила Кравиц.

Life | imitates | art Фото опубликовано @zoeisabellakravitz

29-летняя Зои Кравиц снялась в таких фильмах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс: Первый класс», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».

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