Актер нашел оправдание публичной мастурбации и ублажил себя перед коллегой

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Американская актриса Сара Скотт обвинила своего коллегу Кипа Парду в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам 35-летней артистки, инцидент произошел 16 мая на съемках фильма «Магнатки» (Mogulettes). Съемочная группа работала над эротической сценой с участием полуобнаженных Скотт и Парду. Женщина рассказала, что 43-летний актер возбудился, взял ее руку и прижал к своей паховой области. Скотт не стала привлекать к этому внимание и отыграла сцену, однако после окончания работы Парду якобы затащил ее в гримерку и принялся мастурбировать перед ней.

«Я буквально застыла. Я спросила: "Что ты делаешь?"» — вспомнила Скотт. По ее словам, Парду ответил: «Это не относится к #MeToo (движение против домогательств — прим. «Ленты.ру»). Я не твой начальник. Я ведь не могу тебя уволить».

После этого Скотт выбежала из гримерки. Она заявила, что была шокирована еще и тем, что инцидент произошел в период многочисленных обвинений в домогательствах в Голливуде. Актриса подчеркнула, что за 14 лет работы в индустрии ни разу не переживала ничего подобного.

Скотт добавила, что позже спросила у Парду, зачем он мастурбировал перед ней. Тот якобы ответил, что посчитал актрису «просто очень горячей».

Сара Скотт снялась в таких фильмах, как «Пропитанный отбеливателем» и «Артист», а также появилась в сериалах «Касл», «Кости», «Напарницы» и «Части тела». Кип Парду сыграл в лентах «Вымышленные герои», «Вспоминая Титанов» и сериалах «Доктор Хаус», «Скорая помощь» и «Безумцы». Премьера фильма режиссера Дэйва Фронсеса «Магнатки», в котором Скотт исполнила ведущую роль, состоялась в августе 2018 года.

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