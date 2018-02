Зрители пришли на спектакль со сценами секса и распустили руки

Актеры иммерсивной постановки Sleep No More в Нью-Йорке пожаловались на домогательства со стороны зрителей. Об этом пишет The Guardian.

Спектакль Sleep No More предлагает посетителям оказаться среди артистов и взаимодействовать с ними. В постановке присутствуют постельные сцены и эротические танцы, причем актеры иногда хватают зрителей и уводят от остальной группы для сцены тет-а-тет.

Иммерсивный спектакль Sleep No More

Издание отмечает, что многие актеры и актрисы подверглись сексуальным домогательствам со стороны зрителей, «почувствовавших вседозволенность». Продюсеры шоу утверждали, что за происходящим на сцене следит охрана, однако артисты обвиняют ее в бездействии.

В иммерсивном спектакле зритель оказывается участником сюжета, и актеры, как правило, взаимодействуют с ним — что-то говорят, берут за руки и куда-то ведут.

