Москвичи смогут погрузиться в оперу «Пиковая дама»

В Москве проходит показ оперы-променад «Пиковая дама» в иммерсивном формате. Зрителям предлагается погрузиться в драматическое действие повести Александра Пушкина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показы проходят в усадьбе Гончарова — Филипповых. Каждый спектакль могут посетить только 54 зрителя. В представлении принимают участие оркестр из 30 музыкантов и солисты, актеры и танцоры ведущих московских театров.

Премьера «Пиковой дамы» состоялась в октябре. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия, доступны даты до конца января 2018 года.

«Опера — сложный синтетический жанр, соединяющий музыку, литературу, танец, живопись и театр/ Теперь, благодаря новейшим технологиям, зритель выходит на авансцену и оказывается на расстоянии вытянутой руки от героев», — объяснил режиссер постановки Александр Легчаков.

В преддверии новогодних праздников организаторы ввели возможность приобрести подарочный билет с открытой датой, который спрятан в глубине оригинальной коробки в виде томика Пушкина. Возрастной ценз оперы снижен с 18+ до 12+.