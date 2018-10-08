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Самая юная лауреатка «Оскара» подвергалась сексуальному насилию в детстве

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Американская актриса Татум О'Нил объявила, что в детстве многократно подвергалась сексуальному насилию. Артистка опубликовала признание в Instagram, отметив, что на это ее толкнуло неприемлемое поведение президента США Дональда Трампа.

«Это не было моей виной, когда мне было пять, шесть, двенадцать, тринадцать, пятнадцать лет — каждый раз это делали взрослые мужчины, от которых я этого не ожидала. Я почти никогда не ощущала себя в безопасности в детстве, и меня обвиняли в том, что произошло», — написала О'Нил.

Актриса добавила, что плохо запомнила первый случай сексуального насилия, который произошел с ней в возрасте пяти лет, в 1968 году, однако остальные эпизоды сохранились в ее памяти. Подробности инцидентов она не раскрыла.

О'Нил раскритиковала Трампа за то, что тот высмеял показания американки Кристин Блейзи Форд, заявившей, что она подверглась сексуальным домогательствам кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано 36 лет назад, когда училась в старших классах. Президент посмеялся над тем, что женщина не могла вспомнить детали произошедшего, поставив под сомнения правдивость ее обвинений.

54-летняя Татум О'Нил — самая молодая актриса в истории, получившая премию «Оскар». Она стала лауреатом в возрасте 11 лет за роль в фильме «Бумажная луна». Артистка также сыграла в таких лентах, как «Торговцы грезами», «Несносные медведи», «Маленькие прелестницы» и «Баския».

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