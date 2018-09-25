Совращенный Азией Ардженто актер в красках описал свое изнасилование

Американский актер Джимми Беннетт, обвинивший итальянскую актрису Азию Ардженто в изнасиловании, выступил на итальянском телешоу Non è l’Arena, где подробно рассказал о произошедшем. Его слова передает New York Times.

Инцидент произошел в 2013 году в номере отеля в пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Беннетту на тот момент было 17 лет, Ардженто — 37. Актеры уже были знакомы по фильму «Цыпочки» 2004 года, в котором Ардженто, режиссер и сценарист ленты, также сыграла мать Беннетта.

Актриса пригласила юношу в номер отеля, чтобы предложить ему роль в некоем итальянском фильме. При встрече она угостила Беннетта шампанским, а затем принялась целовать его. По словам актера, он сперва решил, что поцелуи — просто проявление итальянских корней Ардженто, однако затем они стали продолжительнее.

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По словам Беннетта, актриса затем толкнула его на кровать, сняла с него штаны и изнасиловала. Ведущий телешоу высказал сомнение в том, что сексуальный акт мужчины или мальчика с женщиной может считаться изнасилованием. Он уточнил у Беннета, эякулировал ли он в конце полового акта, на что тот ответил положительно. Актер подчеркнул, что женщина «может привлекать чем-то и все равно совершить акт насилия по отношению к мужчине».

22 августа в сети появился снимок Ардженто, сделанный в постели с Беннеттом. Ранее, 20 августа, The New York Times сообщала, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии, где возраст согласия наступает в 18 лет. В комментариях прессе Ардженто отрицала обвинения в совращении малолетнего актера, а позже заявила, что подросток сам домогался ее и вымогал у нее деньги.

Азия Ардженто — одна из первых актрис, заявивших об изнасиловании со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

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