Фильмы с Азией Ардженто сняли с эфира из-за скандала с совращением подростка

Три эпизода из серии телевизионных документальных фильмов Parts Uknown, посвященные итальянской актрисе Азии Ардженто, сняли с эфира телеканала CNN после обвинений артистки в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщает TMZ.

Телеканал отказался от трех серий под названиями «Рим», «Южная Италия: Каблук сапога» и «Гонконг». В первых двух Ардженто снялась, а третий сама срежиссировала.

Ранее артистку исключили из состава жюри итальянской версии шоу талантов X Factor.

22 августа в сети появился снимок актрисы, сделанный в постели с актером Джимми Беннеттом. На тот момент ему было 17 лет, а Ардженто — 37. Ранее, в августе, The New York Times сообщала, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии, где возраст согласия наступает в 18 лет.

Азия Ардженто — одна из первых актрис, заявивших об изнасилованиях и домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Она, в частности, утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

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